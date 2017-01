Verkoper spelcomputer neergestoken

Een 31-jarige Hagenaar die zijn spelcomputer te koop aanbood op Marktplaats is met een steekwond in het ziekenhuis beland. Het apparaat en enkele andere persoonlijke bezittingen is hij kwijt.

De man had een afspraak gemaakt met potentiële kopers die hij dinsdagavond thuis op de Melis Stokelaan in Den Haag ontving. Drie jongens kwamen naar de spelcomputer kijken. Nadat de deal was gesloten gingen ze weg om geld te halen.

Maar in plaats van te betalen staken ze het slachtoffer neer en beroofden ze hem. Volgens de politie raakte het slachtoffer niet levensbedreigend gewond, maar moest hij wel in een ziekenhuis worden behandeld. De politie heeft een signalement van de drie daders verspreid. Het gaat om tieners van naar schatting 15 à 16 jaar.