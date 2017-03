Verhoeve: verbinder in de Oranjebond

Burgemeester Verhoeve (SGP) van Oudewater is onlangs in Woudenberg gekozen tot voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. De 35-jarige Verhoeve noemt de verkiezing eervol en boeiend. „Een uitdaging om als voorzitter aan de slag te gaan.”

Verhoeve voelt zich verbonden met het Oranjehuis. „Dat kan ook niet anders voor een protestantse jongen die in de Alblasserwaard is opgegroeid. De liefde voor het vorstenhuis is me met de paplepel ingegoten. Mijn moeder is zeer koningsgezind. Het blad Vorsten Vandaag lag bij ons thuis altijd op tafel en het televisieprogramma Blauw bloed volgt mijn moeder via Uitzending gemist”, lacht Verhoeve.

Bezoeken

Zelf kreeg hij als burgemeester van Oudewater de afgelopen jaren diverse keren met koning Willem-Alexander te maken. Dat was onder meer het geval tijdens een kennismaking van de koning met de provincie Utrecht. Ook sprak Verhoeve de koning toen deze in 2014 Oudewater bezocht vanwege een uitbraak van vogelgriep. Een jaar later kwam de vorst langs toen het Utrechtse stadje zijn 750-jarig bestaan vierde. „Ik heb de koning enkele keren ontmoet. Het is bijzonder hoe vaak hij en koningin Máxima zich in het openbaar vertonen. Ze zijn sterk betrokken bij de samenleving. De koning is een aimabele man. Hij weet door zijn manier van doen snel het ijs te breken.”

Vandaar dat Verhoeve het een eer vindt om voorzitter van de Bond van Oranjeverenigingen te zijn. „Maar daarnaast is er gewoon werk aan de winkel. Het verschilt per gemeente, maar je ziet dat veel plaatselijke besturen vergrijzen. Soms houden Oranjeverenigingen op te bestaan en wordt hun werk overgenomen door projectgroepen. Het is een uitdaging om waar dat nodig is te zorgen voor nieuw elan.”

Aubades

Dat geldt ook voor inhoudelijke zaken. „Neem de aubades. Die zijn in veel plaatsen nog populair, maar er zijn ook gemeenten waar ze onder druk staan. Het is een interessante opgave om in deze tijd te zoeken naar zaken die mensen samenbinden. De band tussen Oranje en het Nederlandse volk is eeuwenoud. Die band is zo diep geworteld dat dat iets is waarin we elkaar kunnen vinden.”

De Bond van Oranjeverenigingen biedt bijvoorbeeld nieuwe aubadeliederen aan. „Liederen als ”Piet Hein” en ”Waar de blanke top der duinen” zijn prachtig en behouden zeker hun waarde, maar ze zijn niet voor iedereen meer actueel. Dit verschilt per gemeente. Vandaar dat we op de website van onze bond nieuwe aubadeliederen aanbieden.”

Verbinden wil Verhoeve ook. „Goede samenwerking met alle instanties is belangrijk. Met het hof, het Nationaal Comité 4 en 5 mei, gemeenten, vrijwilligersorganisaties, het Oranjefonds en tal van andere instellingen. Er zijn 310 Oranjeverenigingen bij onze bond aangesloten, daarnaast bestaan er zelfstandige verenigingen. In bijna elke gemeente is er wel een Oranjevereniging of -comité. We willen ze ondersteunen, zoeken naar wat ons bindt en bekijken of we de jaarlijkse viering van Koningsdag verder kunnen brengen dan alleen maar het organiseren van bier- of dancefeesten.”

Amalia

Verhoeve vindt het van groot belang om ook de komende generatie bij het Oranjehuis te betrekken. „Dit kan op Koningsdag, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Een mooi voorbeeld is Wemeldinge. Daar wordt op 7 december, de verjaardag van kroonprinses Amalia, een lampionnenoptocht gehouden. Een goed idee, want op die datum is het eerder donker dan in april. Bovendien wordt zo de aandacht gevestigd op de kroonprinses, en daarmee op de nieuwe generatie van de Oranjes.”

Als voorzitter van de Bond van Oranjeverenigingen ligt de aanwezigheid van Verhoeve bij bijzondere gebeurtenissen als de traditionele nieuwjaarsontvangst, het Prinsengrachtconcert, de herdenking op 4 mei en de viering van 5 mei en Koningsdag voor de hand. Maar Oudewater gaat voor, benadrukt de burgemeester. „Zo ga ik niet naar Tilburg, waar het koninklijk paar dit jaar Koningsdag viert. Het bestuur van de Bond van Oranjeverenigingen heeft meer leden dan alleen de voorzitter. Ik blijf die dag in Oudewater. We hebben maar liefst drie aubades: in Oudewater, Hekendorp en Papekop. Prachtig toch?”