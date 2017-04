De ANWB-praatpalen langs de Nederlandse snelwegen verdwijnen binnenkort. Tientallen jaren spoedden automobilisten met pech zich naar de bekende gele palen.

