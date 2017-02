Vergrijzing letterlijk terug te zien op de weg

Nederland telt steeds meer 65-plussers. In de periode 2005 tot en met 2015 groeide hun aantal met 32 procent. En die vergrijzing is - letterlijk - terug te zien op de weg: grijs is de populairste kleur voor een auto onder ouderen. Ruim 40 procent kiest voor die kleur lak, blijkt uit cijfers van het CBS.

De groep mensen van 65 jaar en ouder blijft volgens het CBS steeds langer autorijden en is steeds mobieler. Het aantal auto’s dat die groep bezit nam toe van 408.000 tot 521.000. Bovendien rijden ze veel grotere afstanden: een toename van 10 procent. Het CBS schrijft de stijging toe aan het feit dat veel meer ouderen een rijbewijs hebben en met name vrouwen. Ook hebben ze meer geld te besteden en wonen ze langer zelfstandig.

De populairste auto onder oudere automobilisten is de Renault Megane Scenic. Tegenover het grote aantal ouderen met een eigen auto, staan de jongeren. Onder die groep is het bezit van een auto juist afgenomen. Hoewel het aantal mensen in de leeftijdsgroep van achttien tot en met dertig jaar met 8 procent is toegenomen, rijden ze minder kilometers.