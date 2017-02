„Verdiepend gesprek” over artikel 1 Grondwet in azc

Asielzoekers in twee azc’s kunnen bij wijze van proef meedoen aan een „verdiepend gesprek” over de betekenis van artikel 1 van de Grondwet. Hierbij zijn vertegenwoordigers van verschillende religies betrokken.

De pilot vindt plaats in de azc’s in Azelo en Sweikhuizen, in aansluiting op het programma ”Wonen en leven op een COA-locatie”, waarin artikel 1 ter sprake komt. „Het doel van de pilot is om de rechten en plichten bespreekbaar te maken vanuit de brede context van artikel 1 van de Grondwet”, zo maakte het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) deze week via zijn website bekend.

„Op basis van meerdere gesprekken is er ruimte om de dilemma’s rond religie en non-discriminatie vanuit de context van de vluchtelingen bespreekbaar te maken”, aldus het COA. Ook de diversiteit van religies zal aandacht krijgen in de pilot.

Het COA wijst erop dat vluchtelingen uit een regio komen „waar godsdienst vaak een identiteitsbepalende factor is. Voor velen van hen zal de scheiding van kerk en staat een onbekend fenomeen zijn. Daarom worden de gesprekken zo opgezet dat de deelnemers zich veilig voelen om vragen en onduidelijkheden aan de orde te stellen.” Deelname aan de gesprekken heeft plaats op vrijwillige basis.

Het COA heeft over de pilot afspraken gemaakt met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en het Overleg Joden, Christenen en Moslims. Aan de gesprekken met de asielzoekers werken lokale dialooggroepen mee. „Op deze manier komen bewoners van de azc’s concreet in contact met mensen van verschillende religies en levensbeschouwingen. Dit bevordert de vroegtijdige integratie en participatie.”