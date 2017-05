Verdachten moord agent Bonaire voor rechter

Zeven verdachten staan vanaf maandag in Kralendijk op Bonaire terecht voor de moord op de Nederlandse politieagent Ferry Bakx. De rechtszaak duurt drie dagen. Het gaat om zes mannen uit Venezuela en één afkomstig van Bonaire.

Bakx, die sinds 2013 op het eiland als agent werkte, werd in augustus 2016 vermoord nadat hij een groep Venezolaanse overvallers op heterdaad had betrapt tijdens een gewelddadige overval. Dat gebeurde in een vakantiehuis op Bonaire, waar een Nederlandse familie verbleef. Bij de achtervolging die daarop volgde, werd de agent van achteren in zijn hoofd en rug geschoten. Hij overleed kort daarna. De uit Brabant afkomstige politieman werd 45 jaar.

Tijdens een eerdere regiezitting zei de officier van justitie dat de Venezolanen naar Bonaire waren gekomen met het doel een bekende familie op het eiland te overvallen. Omdat het geld opraakte, besloten ze tot een extra overval. Dat was op het huis waar de Nederlandse familie vakantie aan het vieren was.