Verdachten mishandeling meisje weer vrij

De twee jongens die zondag in Amsterdam-Noord zijn aangehouden voor de mishandeling van een meisje op straat zijn weer vrij. De verdachten van zestien en zeventien jaar oud mochten zondagavond naar huis met een dagvaarding en moeten zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.

Op een filmpje dat iemand had gemaakt en op Facebook had gezet, was te zien dat het slachtoffer werd geslagen en geschopt terwijl ze al op de grond lag. De video werd op internet vele malen bekeken en gedeeld. Volgens de politie waren de verdachten en het meisje „geen onbekenden van elkaar”. Ze hadden vermoedelijk ruzie over iets wat op social media was verschenen.

De twee meldden zich zondag vrijwillig bij de politie, nadat ze waren herkend door familie en bekenden. De jongens hebben een verklaring afgelegd en inmiddels is duidelijk wie er bij het incident betrokken waren, aldus een politiewoordvoerder.