Verdachten internetoplichting aangehouden

De recherche in Twente heeft vijf mensen aangehouden op verdenking van oplichting via internet, cybercrime, identiteitsfraude en witwassen. Het gaat om vier mannen in van 23, 23, 21 en negentien jaar en een jonge vrouw van zeventien, allen uit Enschede. Ze zijn maandagmiddag gearresteerd en zitten nog vast.

De aanhouding volgde op maandenlang rechercheonderzoek naar aanleiding van honderden aangiften uit heel Nederland.

De aangevers waren slachtoffer van een vorm van oplichting waarbij zogenaamde potentiële kopers op Marktplaats verkopers van goederen benaderden. Tijdens dit contact wisten de ‘kopers’ beveiligingscodes van bankapp’s op mobiele telefoons in handen te krijgen. Ze verkregen hiermee toegang tot rekeningtegoeden. Het geld dat ze bemachtigden verdween naar andere bankrekeningen of werd gebruikt voor de aanschaf van dure goederen.

In het onderzoek is onder meer samengewerkt met het tv-programma TROS Opgelicht. Dat besteedde vaak aandacht aan bankapp-oplichting. Geef nooit je bankcodes prijs, luidt de boodschap van de politie. Ze doelt op pincodes, TAN-codes, activatie -en inlogcodes van bankrekeningen en app ’s.

De schade die de slachtoffers hebben geleden wordt voorlopig geschat op ruim 200.000 euro.