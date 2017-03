Verdachte woningbrand Amersfoort voorgeleid

Een 27-jarige vrouw uit Amersfoort wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van brandstichting in een woning in de Gounodstraat in die stad. Daarbij kwam in de vroege ochtend van 14 januari een elfjarig meisje om het leven dat thuis lag te slapen.

De 25-jarige zus van het slachtoffer was eveneens aanwezig in de ouderlijke woning, maar zij overleefde de brand.

De verdachte werd dinsdag al aangehouden, meldde het Openbaar MInisterie vrijdag. Het OM wil dat het voorarrest van de vrouw wordt verlengd. Zij kwam in beeld na het horen van getuigen uit de omgeving van de verdachte.

Er is volgens het OM nader onderzoek nodig om te bepalen of en waarvoor de vrouw wordt vervolgd. De politie ging meteen na de brand al uit van brandstichting.