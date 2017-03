Verdachte steekpartij Utrecht langer vast

De 31-jarige verdachte van een dodelijke steekpartij van afgelopen dinsdag in Utrecht blijft voorlopig twee weken langer in voorarrest. Daartoe besloot de rechter-commissaris vrijdag.

De man wordt ervan verdacht dinsdag een 41-jarige vrouw zodanig met een mes te hebben verwond dat zij later op de dag overleed. Het dodelijk steekincident vond plaats op de Croeselaan in het centrum van Utrecht. Het Openbaar Ministerie heeft nog geen nadere bijzonderheden over de toedracht en de identiteit van de man prijsgegeven.