De 43-jarige verdachte van de dodelijke steekpartij in Dordrecht met kerst blijft nog twee weken vastzitten. Hij wordt verdacht van doodslag. Twee andere mannen zijn weer vrijgelaten, liet het Openbaar Ministerie vrijdag weten.

In de nacht van zondag op maandag overleed een 61-jarige Rotterdammer in een kamerverhuurbedrijf aan het Eemsteynplein in Dordrecht. Drie mannen van 43, 46 en 55 die in het pand aanwezig waren, werden aangehouden. Twee van hen zijn weer vrij, zij zijn geen verdachte meer.