Verdacht voorwerp Roermond geen explosief

Het verdachte voorwerp dat zondagavond in Roermond werd aangetroffen, bleek toch geen explosief. Politie en hulpdiensten sloegen in de middag alarm na de vondst van het object achter de woning aan de Schepen Hillenstraat. Nader onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) wees uit dat het iets anders was. Wat precies, is nog niet duidelijk.

De politie vroeg na de vondst omwonenden binnen te blijven. Volgens buurtbewoners werden daarnaast uit voorzorg zeker twaalf woningen vlakbij de vindplaats van het verdachte voorwerp ontruimd. De politie zette de omgeving ruim af.

Rond 20.00 uur kon iedereen weer naar huis en gaf de politie het gebied weer vrij.