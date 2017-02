„Veiligheid Wilders was niet in gevaar”

De veiligheid van PVV-voorman Geert Wilders is niet in het geding geweest door een lek bij de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB). Dat zei korpschef Erik Akerboom van de Landelijke Politie woensdag in een interview met BNR. „De beveiliging heeft onze topprioriteit. We zetten alles op alles om de veiligheid van Wilders te garanderen”, zei de korpschef.

NRC Handelsblad meldde dinsdagavond dat een agent uit de beveiliging van Wilders contact heeft gehad met criminelen. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben gelekt naar een Marokkaans-Nederlandse misdaadorganisatie. De verdachte was geen persoonlijk beveiliger van de politicus. „Maar hij had wel informatie over de beveiliging. We onderzoeken nog om welke informatie het precies gaat”, aldus Akerboom.

Minister-president Mark Rutte en minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) hebben woensdagochtend overlegd met PVV-leider Wilders. De premier wilde na afloop van de ontmoeting in de Tweede Kamer niets kwijt.

Wilders reageerde tevreden over de wijze waarop het kabinet het probleem met zijn beveiliging oppakt. „Ik reageer niet op kwestie inzake mijn veiligheid en de actualiteit. Is serieuze zaak en wordt gelukkig ook serieus door kabinet opgepakt”, twitterde hij.

Bij de DBB is met ontsteltenis gereageerd op de berichten over hun medewerker. „Dit is daar als een mokerslag aangekomen. Het is hartstikke pijnlijk”, zei voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond. De Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB), voorheen Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) is een speciale dienst binnen de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. De DBB beschermt onder anderen de leden van het Koninklijk Huis, bedreigde politici en diplomaten.

De Tweede Kamer eist opheldering van Rutte over het lek. „We willen een brief van Rutte”, aldus D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold. Hij noemt het nieuws alarmerend en zegt mee te leven met Wilders. Ook andere partijen reageren onthutst.