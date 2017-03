„Veel vet in mager gehakt”

Veel supermarkten verkopen ‘mager’ of ‘extra mager’ gehakt dat veel vet bevat, concludeert de Consumentenbond in een dinsdag verschenen onderzoek. De bond pleit voor aanpassing van de regels zodat de term ‘mager’ alleen nog gebruikt mag worden voor gehakt met maximaal 10 procent vet. Nu is dat nog 15 procent.

Volgens de onderzoekers bevatten alleen het magere rundergehakt AH biologisch en Lidl extra mager rundergehakt minder dan 10 procent vet. Het vetgehalte in het (extra) magere rundergehakt van de overige onderzochte supermarkten (AH, Aldi, Bio+, Coop, Dirk, Em-té, Jumbo, Jumbo bio, Lidl mager en Plus) varieert van 11 tot 15 procent. Het vetgehalte in ‘gewoon’ rundergehakt bij de supermarkten varieert van 10 tot 22 procent.

De Consumentenbond liet voor het onderzoek het vetgehalte bepalen van 59 soorten rundergehakt en half-om-half gehakt bij supermarkten en slagers.