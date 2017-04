Veel vertraging in de spits door ongelukken

De ochtendspits donderdag wordt gekenmerkt door ongelukken en afsluitingen, melden de verkeersdiensten. De snelweg A1 naar Amsterdam is dicht bij knooppunt Diemen. Er is een ongeluk gebeurd waar een motorrijder bij betrokken is, melden de verkeersdiensten.

Ook waren even twee rijstroken dicht op de A6 van Lelystad naar Muiden, na een botsing met vier auto’s. Op de A73 (Nijmegen-Venlo) loopt bij Horst-Noord de vertraging op tot anderhalf uur na een ongeluk. Ook op de A44 bij Burgerveen, richting Amsterdam, staat een file na een ongeval.

Verder ontstond er door een autobrand op de A7 (Groningen naar Heerenveen) bij Tjalleberd een fikse vertraging. Werk aan de A15 naar Europoort veroorzaakt weer een flinke file tot aan Rozenburg, want er is een rijstrook dicht.