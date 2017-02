Veel verkocht uit kunstcollectie KLM

De KLM heeft de eigen kunstcollectie opgeschoond en zo’n vijftig werken in de verkoop gedaan. Zondag was de laatste dag dat ze te zien waren. Er zijn in totaal ruim dertig werken verkocht, met een totale omzet van anderhalve ton. „Dat valt me zeer mee”, zegt kunsthandelaar en beëdigd taxateur Willem de Winter.

De Winter bemiddelde bij de verkoop van de schilderijen, aquarellen en fotografie, onder meer van Rob Birza, Nico Molenkamp, Barry McGee en Henri Cartier-Bresson. Het populairst bij de kopers waren een druk van Erik Andriessen en een foto van Anton Corbijn waarop muzikant David Byrne staat. „Die had ik allebei wel vijf keer kunnen verkopen.” De Winter heeft ook verkocht aan verzamelaars uit Noorwegen en Frankrijk.

KLM heeft decennialang incidenteel kunstwerken aangekocht. In 1989 werd de KLM Kunstcommissie opgericht, die zich vanaf dat moment beleidsmatig met kunst binnen KLM is gaan bezighouden. Sinds kort schoont het bedrijf de collectie op. Het overgrote deel van de vijfhonderd werken blijft behouden, maar wat in de depots ligt, gaat in de verkoop.