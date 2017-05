In Breda woedt een grote uitslaande brand in een schuimrubberfabriek op een bedrijventerrein. Er komen enorme zwart rookwolken vrij.

Er zijn geen mensen meer in het bedrijf aan de Mijkenbroek, meldt de brandweer. De brand werd rond 11.30 uur gemeld, de brandweer is met groot materieel uitgerukt. Omwonenden kunnen het beste hun ramen en deuren gesloten houden. De rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien.