Veel rook bij brand in Oudorpse woonboerderij

In een woonboerderij in Oudorp (bij Alkmaar) is zaterdagavond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. Door de flinke rookontwikkeling zijn omwonenden via een NL Alert opgeroepen uit de rook te blijven.

De vlammen zijn inmiddels geblust. Het gaat om een twee-onder-een-kapwoning. Vanwege de rook zijn enkele straten afgezet. Omwonenden die even niet terug kunnen naar hun huis, kunnen terecht in de nabijgelegen Bar Nico.

In dezelfde provincie werd begin van de middag ook al een NL Alert uitgestuurd. Dit om omwonenden in de wijde omgeving van de grote brand in het Westelijk Havengebied te waarschuwen voor rook. Daar is de brandweer nog de hele avond bezig met nablussen.