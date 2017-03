Veel politie, geen demonstranten in Rotterdam

Het is rustig zaterdag aan het einde van middag rustig in Rotterdam, waar mensen op drie plekken kunnen demonstreren. De plekken werden aangewezen nadat Nederland zaterdag de landingsrechten introk voor het toestel van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu.

Er waren rond 17.30 uur volgens de woordvoerder van de gemeente nog geen demonstranten in de stad te zien. Er is wel veel politie op de been en rijden ME-busjes door de stad.

Mensen kunnen demonstreren op het Willemsplein, de Lloydpier en Plein 1940. Op de Lloydpier kunnen tegendemonstranten terecht en op Plein 1940 alle overige demonstranten.