Veel jongeren met psychische problemen na sexting”

Tientallen jongeren krijgen psychische klachten door seksfoto’s en -filmpjes op sociale media. De beelden worden snel verspreid, bijvoorbeeld op school. De kinderen krijgen er depressies, verslavingen en trauma’s van, meldt RTL Nieuws.

RTL maakte een rondgang langs enkele psychiatrische klinieken. Een jeugdkliniek, Yes We Can Clinics, zegt dat bij een kwart van alle behandelde meisjes de klachten kwamen door sexting. Ook andere instellingen zien tientallen jongeren per jaar die psychische problemen krijgen door uitgelekte intieme foto’s. Hun klachten worden vaak erger en erger wanneer ze er niet over durven te praten.