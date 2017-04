Veel Europees plastic in Noordelijke IJszee

In de Noordelijke IJszee drijft een grote hoeveelheid plasticafval die afkomstig is uit Europa en de Verenigde Staten. Dat blijkt uit onderzoek van acht wetenschappers, onder wie de Nederlander Erik van Sebille.

De onderzoekers hebben hun bevindingen woensdag bekendgemaakt in het tijdschrift Science Advances. Ze ontdekten dat in de Groenlandzee en Barentszzee een deken van naar schatting 300 miljard stukjes plastic drijft.

„Als je dat afzet tegen het aantal mensen dat in de gebieden rond de Noordelijke IJszee woont, is dat heel veel plastic”, zegt Van Sebille, die aan de Universiteit Utrecht is verbonden. „We weten niet precies hoeveel mensen er wonen in Siberië, het uiterste noorden van Canada en andere gebieden aan de Noordelijke IJszee, maar het zijn heel dunbevolkte gebieden. Ik denk dat het in totaal om enkele honderdduizenden mensen gaat.”

De Golfstroom neemt het plastic mee naar de Noordelijke IJszee. De Golfstroom bestaat uit warm water dat afkomstig is uit de Golf van Mexico. Dat stroomt richting Noord-Europa en de oostkust van de VS. Zodra het warme water de Noordelijke IJszee bereikt, zakt het water dieper in de oceaan om vervolgens terug te stromen naar de evenaar. De stukjes plastic zinken niet mee en blijven achter in de Noordelijke IJszee

Voor dieren kan het funest zijn als ze met het plastic in aanraking komen. Ze kunnen overlijden door per ongeluk plastic op te eten. Ook kunnen ze in het afval verstrikt raken.

Het opruimen is niet eenvoudig, maakt Van Sebille duidelijk. „Zodra plastic in zee terechtkomt, wordt het langzaam afgebroken tot kleine stukjes en mengt het zich met algen. Dat maakt het heel moeilijk om het water te filteren.”

De Utrechtse wetenschapper zegt dat het vooral zaak is te voorkomen dat plastic in zee terechtkomt. „We zouden onder meer minder plastic moeten gebruiken, beter moeten recyclen en de afvalverwerking moeten verbeteren.”