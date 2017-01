Veel belangstelling voor The Passion in Leeuwarden

Meelopen in de processie tijdens het Bijbelse spektakel The Passion blijkt populair. Binnen een half uur waren alle 750 plaatsen vergeven. Volgens een woordvoerder van de EO is dit nooit eerder zo snel gebeurd.

Inschrijving voor The Passion, het jaarlijkse tv-evenement op Witte Donderdag, begon donderdag om 18.00 uur. The Passion vindt dit jaar plaats in Leeuwarden. Het paasverhaal over de laatste uren van Jezus, dat door bekende Nederlandse artiesten wordt verbeeld en gezongen, wordt voor de zevende keer opgevoerd. Tijdens de opvoering wordt een lichtgevend kruis in een optocht door de stad gedragen.