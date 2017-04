Veel belangstelling voor Record Store Day

In platenzaken in veel steden was het zaterdag tijdens de viering van Record Store Day een drukte van belang. Er waren in totaal minstens zoveel mensen als vorig jaar toen er zo’n 50.000 belangstellenden waren voor het evenement, zei een woordvoerster van de organisatie.

In honderd onafhankelijke platenzaken door het hele land waren zaterdag optredens van acts als Jett Rebel, die in Nederland ambassadeur is van Record Store Day, Blaudzun, Spinvis, Lucas Hamming, Chef’Special en Niels Geusebroek.

Record Store Day is een internationaal evenement, dat tien jaar geleden in de Verenigde Staten is begonnen. In Nederland werd het acht jaar geleden voor het eerst gehouden. Het wordt ook gehouden in andere Europese landen en in Australië en Japan. Het is bedoeld om onafhankelijke platenwinkels in het zonnetje te zetten en aandacht te vragen voor het vinyl.