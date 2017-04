Veel animo voor kijkje in Paleis op de Dam

De openstelling van het Paleis op de Dam in Amsterdam trekt flink wat belangstellenden. De meeste van de in totaal 12.500 beschikbare gratis e-tickets zijn al weg, zo liet de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag weten. Alleen voor de nachtelijke uren, tussen 03.00 en 06.00 uur, zijn nog zo’n duizend kaartjes over om een kijkje te nemen in het paleis, dat vanwege de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander komend weekend vijftig uur achter elkaar is te bezichtigen.

De deuren van het paleis gaan vrijdag om 22.00 uur open na het diner dat de koning heeft met 150 genodigden, die net als hij dit jaar een kroonjaar vieren. Bezoekers kunnen tot zondagavond middernacht terecht en moeten een e-ticket reserveren voor een bepaald tijdvak. In het paleis wordt een beeld gegeven van vijftig jaar Nederland in vogelvlucht, aan de hand van allerlei objecten, ook van de koning zelf, beeldfragmenten van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en diverse optredens.

Voorafgaand aan de openstelling is er een feestelijk moment, waarbij een 21.45 uur op de Dam een foto wordt gemaakt van de koning, koningin en hun dinergasten. Radio Veronica is al vanaf 20.30 uur op het plein voor het paleis aanwezig en draait alle nummer 1-hits van de afgelopen vijftig jaar.