Veel aanrijdingen met blikschade

Met snelwegen die in ijsbanen veranderden, en zo’n 450 aanrijdingen, hebben veel verkeersgebruikers zaterdag de schrik van hun leven gehad. Veelal bleef het bij blikschade, maar een automobilist uit het Gelderse Ochten kwam om het leven. Hieronder een greep uit berichtgeving van plaatselijke media over de gladheid in hun regio.

Op de A58 bij Eindhoven raakte een weginspecteur gewond die aan het helpen was bij een ongeluk. Hij kon ternauwernood opzij springen toen er een auto op hem af kwam glijden en kwam daarna ongelukkig terecht. Op de Waalbrug in Nijmegen draaide een auto om zijn as waarna hij via de doorgaande weg op de busbaan terechtkwam. Op de A50 bij Renkum sloeg een auto met gezin en baby aan boord over de kop. Ze kwamen allemaal met de schrik vrij. Op de A37 bij Holsloot (Drenthe) gleden veel auto’s van de weg.

Op de A12 bij Harmelen schaarde een vrachtwagen. Bij Bunnik sloeg een auto over de kop en op de A1 bij oprit Bunschoten kantelde een viskraam.

In Rotterdam ging de Erasmusbrug op slot omdat er grote stukken ijs van de brug op het wegdek vielen. Een bruidspaar liet eerder op de dag nog foto’s maken op de besneeuwde en gladde brug. Tientallen aanrijdingen gebeurden in Brabant en Limburg. In Maastricht botste een auto tegen een strooiwagen.

Overal hadden bergingsbedrijven het enorm druk. Ook moesten politiemensen toch nog veel bestuurders sommeren hun ramen sneeuwvrij te maken.