Vanaf zaterdag niet roken in rij attractiepark

In veel pretparken en dierentuinen mag vanaf zaterdag niet meer worden gerookt in de rij voor attracties, zowel in de openlucht als in overdekte wachtrijen. Het gaat onder meer om de Apenheul, Walibi, Burgers’ Zoo, Madurodam en de Efteling.

Dat heeft de Club van Elf, de vereniging van grote dagattracties, dinsdag laten weten. Ook steeds meer buitenspeelplekken willen geen rokers meer zien tussen de kinderen. Tientallen speeltuinen werken aan een geheel of gedeeltelijk rookverbod of zijn al rookvrij.

Het Longfonds is daar blij mee. Dinsdag opent het fonds het buitenspeelseizoen in de rookvrije speeltuin ’t Kwekkeltje aan de Sportlaan in Rosmalen. Het rookvrij maken van de locaties is een initiatief van het Longfonds, de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding, met „een rookvrije generatie” als uiteindelijk doel.