Van U.: Ik had Borst niet mogen doden

Bart van U. (40) is woensdagmorgen met verwarrende verklaring rond de motieven voor de moord op oud-minister Borst gekomen. Hij herhaalde dat hij een goddelijke opdracht kreeg, maar ook gaf hij aan dat hij niet had mogen doden.

Van U. verklaarde recent dat hij met de kruisboog in de wang van Borst schoot. Ook stak hij haar met een mes. Dat stelde aanklager mr. Grimbergen bij het gerechtshof in Den Haag.

De voormalige D66-politica werd in februari 2014 in Bilthoven omgebracht. Van U. herhaalde dat hij op 7-jarige leeftijd een „goddelijke opdracht” kreeg om degene die verantwoordelijk is voor euthanasiewetgeving te doden. Onder meer door „kranten te lezen” zou hij bij Borst zijn uitgekomen.

Het hof wees erop dat Borst aan „zeer ernstig” letsel is overleden. Op de vraag waarom Van U. „de ogen van mevrouw Borst heeft doorstoken”, antwoordde Van U.: „Dat heb ik niet gedaan.”

Gedragskundigen buigen zich in hoger beroep over Bart van U.

Van U. heeft diverse keren verklaard dat hij de naam Bartimeüs draagt, de Bijbelse figuur met blindheid. De voorzitter van het hof vroeg of het doorsteken van de ogen van Borst een „symbolische” daad kon zijn. Omdat Borst in de optiek van Van U. „ziende blind” was vanwege haar euthanasiestandpunt. Van U. verklaarde: „De Heere heeft zo gewild. Ik weet het ook niet.” Hij zei niet uit te sluiten dat op blinden „in 2050” euthanasie zal worden gepleegd.

Bij herhaling hield de voorzitter van het hof Van U. voor dat hij de tekst citeerde: „Noch door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden.” Waarom doodde Van U. Borst dan toch, 30 jaar na de kennelijk goddelijke opdracht? Van U.: „Ik weet ook echt niet meer of het nou had gehoeven. Het is gebeurd.”

Van U. verklaarde dat hij onlangs nog in Lukas las: Gij zult niet doden. In een eerder verhoor zei hij: „Het lijkt wel of God verdeeld is. Maar dat is Hij niet. Ik had niet mogen doden.”

Tegenover de politie vertelde Van U. over een locatie in Amersfoort waar hij zijn wapens zou hebben gedumpt. Daar is alleen een mes gevonden.

De Rotterdammer is eerder schizofreen verklaard. Hij koesterde volgens deskundigen paranoïde waandenkbeelden.

Justitie houdt er rekening mee dat Van U. niet alleen een mes en een kruisboog heeft gebruikt, maar nog een ander wapen.

Op 10 januari 2015 bracht Van U. zijn zus Loïs (43) om in haar woning in Rotterdam. Hij stelde dat ze hem „zat te pesten.” Van U. zei dat hij bang was dat zijn zus hem wilde laten opnemen in een inrichting. Ook was hij bevreesd dat hij het huis, waarin hij samen met haar woonde, moest verlaten. Van U. stelde dat hij zijn zus „na een ingeving” doodstak, en niet volgens een vooropgezet plan.