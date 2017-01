Van Binsbergen wint VSB Poëzieprijs

Hannah van Binsbergen heeft donderdag de VSB Poëzieprijs gewonnen, de prijs voor de beste dichtbundel. Van Binsbergen krijgt de prijs voor haar debuutbundel ‘Kwaad gesternte’.

De jury noemt Van Binsbergen een aanwinst voor de Nederlandse poëzie. „Niets aan ‘Kwaad Gesternte’ verraadt dat het een debuutbundel is, of het moet nu juist de onbevangenheid zijn waarmee de dichteres haar lezers tegemoet treedt, niet gehinderd door de last van de verwachtingen”, aldus de jury.

Voor de Poëzieprijs waren ook ‘Koelkastlicht’ van Rodaan Al Galidi, ‘Lichtmeters’ van Ruth Lasters, ‘Dichter, bokser, koningsdochter’ van Delphine Lecompte en ‘Van groot belang’ van Nachoem M. Wijnberg genomineerd.