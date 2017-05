„Vaker diefstal airbags en navigatie uit auto”

Het aantal diefstallen van auto’s neemt al jaren af. Criminele bendes hebben het daarentegen in toenemende mate gemunt op onderdelen, zoals airbags, navigatiesystemen en koplampen. Dinsdagnacht werden er in Heerde acht airbags uit auto’s ontvreemd. Zulke onderdelen komen zelden nog boven water.

Van complete auto’s moeten professionele bendes niet veel meer hebben. Werden er in 1995 nog zo’n 25.000 gestolen in Nederland, afgelopen jaar waren dat er volgens cijfers van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) nog ruim 9100. De daling heeft alles te maken met de techniek die in nieuwe auto’s wordt toegepast. „Veel auto’s zijn tegenwoordig connected”, zegt AVc-projectcoördinator André Bouwman. „Er zitten soms wel drie of vier simkaarten in, ze zijn continu verbonden met de buitenwereld. Het is tegenwoordig veel lastiger om de auto’s om te katten en ze een nieuwe identiteit te geven. Dat duurt gewoon te lang.”

Heerde boos na diefstal airbags uit auto’s

De auto’s van nu hebben echter genoeg onderdelen die wel de moeite waard zijn. Airbags, geïntegreerde navigatiesystemen en koplampen vormen een lucratieve handel in de illegale business. Dubieuze schadeherstelbedrijven kopen ze op en monteren ze in beschadigde auto’s. Bouwman: „Dat gebeurt in binnen- en buitenland. Helaas raken we het zicht op deze onderdelen snel kwijt, we hebben geen idee waar ze uiteindelijk terechtkomen. Het staat wel vast dat de criminaliteit vraaggestuurd is. Bendes weten precies welke onderdelen ze van welk merk moeten hebben. Ze zijn al afgezet voordat ze worden gestolen.”

Wat de opsporing bemoeilijkt, is dat de meeste onderdelen niet of nauwelijks identificeerbaar zijn. Als criminelen ze al eens openlijk aanbieden, is de herkomst lastig te achterhalen. Internetrecherche levert daarom relatief weinig op. Toevallig werd onlangs de locatie van een gestolen navigatiesysteem achterhaald, dankzij een ingebouwd ”track and trace”-systeem. Bouwman vertelt hoe het systeem zich eerst in Letland bevond, toen heel even in Luik was, om vervolgens een signaal vanuit China af te geven. „Het verhaal gaat dat in China veel Europese auto’s in kale uitvoering worden gekocht, om ze vervolgens met gestolen spullen aan te kleden. Maar we moeten eerlijk zijn: daar hebben we tot nu toe niet heel veel bewijs voor.”

Hoewel Bouwman het graag anders ziet, moet hij erkennen dat autobezitters redelijk machteloos zijn tegen diefstal van specifieke onderdelen. „Fabrikanten kunnen nog een extra bescherming ontwikkelen. Volkswagen heeft bijvoorbeeld een extra kap die over de navigatie heen kan worden gemonteerd. Maar professionele criminelen zijn gewoon heel handig. Ze hebben precies de juiste spullen bij zich.”