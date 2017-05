„Vaker diefstal airbags en navigatie”

Het aantal auto-inbraken waarbij airbags of navigatiesystemen de buit zijn, neemt toe. Ook worden er vaker kostbare onderdelen als koplampen ontvreemd. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. De politie bevestigt het beeld van de stichting. In de nacht van dinsdag op woensdag was het in Heerde (Gelderland) raak: acht auto’s werden opengebroken en de airbags gestolen.

De gestolen airbags, koplampen en complete navigatiesystemen worden gebruikt voor herstel na schade. De onderdelen verdwijnen soms naar Oost-Europa, maar ook in Nederland worden ze ‘hergebruikt’. Navigatiesystemen duiken soms zelf op in China, waar veel auto’s worden geleverd zonder deze luxe-optie.

Het is lastig om precies te achterhalen waar de onderdelen naar toe gaan. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) stuitte in 2016 per toeval op gestolen onderdelen na een inval bij een malafide autobedrijf in het Limburgse Swalmen.