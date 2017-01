Vader ‘meisje van Nulde’ klaagt bij Dijkhoff

De vader van Rowena Rikkers, beter bekend als het ‘meisje van Nulde’, heeft bij staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) woensdag een reeks klachten ingediend over het verlof van de man die verantwoordelijk is voor haar dood.

Vader Martin Huisman is onder meer gegriefd over het te laat melden van het onbegeleide verlof van de met tbs bestrafte Mike J. Ook verlangt hij een toelichting op de overwegingen om de man onbegeleid verlof te verlenen.

Huisman wil van de bewindsman weten hoe hij herhaling denkt te voorkomen, bij hem of bij anderen. Zijn andere dochter heeft zeer veel last van het feit dat de man die haar zusje om het leven bracht nu op onbegeleid verlof mag, zegt hij.

In een brief hekelt zijn advocaat Sébas Diekstra de wijze waarop met de nabestaanden is gecommuniceerd. „Voor cliënt is het volstrekt onduidelijk hoe er tot het verlenen van de huidige verlofstatus is gekomen”, benadrukt de raadsman. „Daarbij vraagt hij u ook toe te lichten of en op welke wijze er een slachtofferonderzoek is gedaan. Mijn cliënt is in ieder geval niet gehoord.”

Het was de nabestaanden volgens de raadsman alleen bekend dat er bij de dader in 2013 nog sprake zou zijn van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog recidivegevaar. Nadien is daarover niets meer medegedeeld. „Als je de nabestaanden niet nader informeert over de situatie rondom de tbs’er, dan is het niet geheel onbegrijpelijk dat er nu onrust bij hen ontstaat”, verduidelijkt Diekstra.

Het ministerie heeft twee weken geleden weliswaar excuses aangeboden, maar daar neemt Martin Huisman geen genoegen mee.

Rowena stierf in 2001 nadat ze stelselmatig was mishandeld. Haar moeder Wanda en haar toenmalige vriend Mike J. werden daarvoor veroordeeld. J. kreeg twaalf jaar cel en tbs. Rowena werd bekend als het meisje van Nulde vanwege de vindplaats van een deel van haar lichaam in de buurt van het Veluwemeer.

Rowena’s vader hoorde rond de jaarwisseling dat J. op maandag 2 januari de tbs-kliniek zou verlaten. „Het niet tijdig informeren van de nabestaanden in deze is onvergeeflijk”, aldus Diekstra.