Utrechte gemeenten werken aan snellere integratie vluchtelingen

Zestien gemeenten in de regio Utrecht werken samen aan een versnelde integratie van vluchtelingen. In de nieuwe aanpak wordt hiermee vanaf het eerste moment van opvang van asielzoekers begonnen.

In de opvanglocaties wordt gestart met onder andere taalles, opleiding en werk. Dit is vastgelegd in een bestuursovereenkomst die zestien gemeenten woensdag hebben getekend en die loopt tot 2020.

Met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn afspraken gemaakt om statushouders van asielzoekerscentra naar gemeenten binnen dezelfde regio te laten doorstromen. Hierdoor kunnen asielzoekers in de regio blijven wonen, waardoor ze minder hoeven te verhuizen en sociale contacten behouden. Samen met onder meer de woningcorporaties zetten de gemeenten zich in voor extra sociale huurwoningen.

Het COA vindt het „belangrijk” om mee te werken aan de aanpak van de gemeenten, waaronder De Ronde Venen, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Woerden en Zeist. De gemeenten en het COA maken nadere afspraken over de verdere invulling hiervan.