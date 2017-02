Urker zwembad als eerste in Nederland gasloos verwarmd

Zwembad ’t Bun op Urk is het eerste Nederlandse zwembad dat gasloos wordt verwarmd met onder andere warmte uit het rioolwater.

Dat meldde de gemeente Urk woensdag.

De riothermie-installatie voor het zwembad werd dinsdag officieel in gebruik genomen door jeugdbestuurder Roos van den IJssel en heemraad Lida Schelwald-van der Kley van het Waterschap Zuiderzeeland, en wethouder G. Post van de gemeente Urk.

Bij riothermie wordt warmte uit afvalwater gehaald. In een ruimte rond de leidingen wordt de warmte opgevangen en gebruikt voor verwarming van het zwembad. De warmte die over is, wordt opgeslagen in de grond en gebruikt op momenten dat meer water nodig is. Zo wordt het hele zwembad duurzaam verwarmd en de warmte bespaard van zo’n 40 tot 45 huishoudens per jaar.

De gemeente Urk, Waterschap Zuiderzeeland, Stowa, Stichting Rioned, Doorgeest Energietechniek, Afvalwaterketen Flevoland en advies- en ingenieursbureau Tauw werkten samen bij de realisatie van de riothermie-installatie.