Universiteitsgebouw Kampen wordt zorgvilla

Van kazerne tot universiteit tot zorgvilla met 26 appartementen: het rijksmonument aan de Koornmarkt in Kampen heeft vanaf april een nieuwe toekomst. „Kamers in het hotelgedeelte krijgen namen van theologen.”

Een jaar geleden bladderde de verf al van het hout rond de statige entree. Maar achter de steigers die in september rond het gebouw werden opgetrokken, komt intussen een herleefde grandeur tevoorschijn. Boven de originele entree is nog duidelijk ”Theologische universiteit” te lezen.

In het pand zetelde tot 2012 de Protestantse Theologische Universiteit. Het had voor de intrek van deze voormalige hogeschool al een rijk verleden achter zich. Gebouwd als onderkomen voor de officiersopleiding voor het KNIL en de Nederlandse strijdkrachten werd er in de oorlog een zwarte bladzijde aan de historie toegevoegd toen er in de oude cellen verzetsstrijders werden vastgezet. De smetteloos witte gangen in het pand dat nu verbouwd wordt tot onderkomen voor ouderen met een zorgbehoefte zijn –misschien onbedoeld– ook een verwijzing naar de historie. Na de dekolonisatie kregen alle gangen een witte kleur als uiting van de internationalisering die ook de universiteit meemaakte.

In het pand staan bouwvakkers met een kwast of gereedschap op de steigers. Directeur is Mylène van der Kwast. De voormalige binnenhuisarchitect rolde in 2000 in dit vak toen ze gevraagd werd bij de uitbouw van een zorgvilla in Driebergen. Van dat pand is ze al directeur, daar komt de locatie in Kampen bij. „We zijn gevraagd of we interesse hadden in dit pand. De eerste indruk? Een schitterend gebouw op een fantastische locatie.”

Vinkje

Een zorgvilla voor kwetsbare ouderen, zo omschrijft ze het pand, dat de naam ”Het gouden hart” krijgt. „Het verschil met reguliere zorg is dat dit particulier is. Dit is geen zorginstelling. Daar heerst meer bureaucratie en is de zorg aanbodgericht. Wij willen niet dat er na vijf minuten wassen een vinkje wordt gezet. Dat is het grote verschil. Er is hier een voltijdsbaan voor een zorgmedewerker voor elke bewoner.” Met een maandelijkse huur tussen de 2000 en de 2900 euro zit daar wel een kostenplaatje aan. Maar tel je de eigen bijdrage van een oudere met enig vermogen in een reguliere instelling op bij de kosten die ze daar maken, dan is het verschil gering of afwezig, zegt Van der Kwast.

De locatie is geschikt omdat ouderen er een mooie uitvalsbasis hebben, zegt ze. „Ze kunnen de stad in voor een wandeling, om de kerk te bezoeken of een ijsje te kopen. Zo blijven ze midden in de samenleving staan.”

Omdat het een rijksmonument betreft had de verbouwing nogal wat voeten in de aarde. Na onderzoek zijn de originele kleuren van de entree teruggebracht. Op het binnenterrein wordt de oude serre met houtsnijwerk opgeknapt. Daarin komt de eetzaal.

In de appartementen, waar hier en daar met een kwast nog de laatste hand aan wordt gelegd, is weinig merkbaar van het zorgkarakter. Een witte sensor net iets onder heuphoogte aan de wand naast de wat bredere deurpost is de enige verwijzing. „Dat is domotica: als de bewoner onder de lijn van dit apparaat komt, is duidelijk dat hij of zij mogelijk is gevallen. Het is aan de bewoner of familie of we deze instelling aanzetten of niet.”

Trend

Of kleinschalige geclusterde zorgappartementen een trend zijn? „Er zijn er niet veel van. De Nevep (brancheorganisatie van particuliere zorgondernemers, MS) heeft nog maar 1,2 procent van de markt in handen. Er zouden er eigenlijk veel meer moeten zijn, gezien het aantal zorgtehuizen dat de laatste tijd is gesloten.”

Zaterdag is Het Gouden Hart open voor belangstellenden.