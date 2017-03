Uitslagen van Kamerverkiezingen live te volgen in newsroom RD

De uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen zijn op woensdagavond 15 maart live te volgen in de newsroom van het Reformatorisch Dagblad.

Abonnees zijn vanaf 20.00 uur welkom in het gebouw van deze krant. De uitslagenavond duurt tot uiterlijk 24.00 uur.

De redactie van het RD volgt de uitslagen voor de krant en een liveblog op rd.nl. Redacteuren die op de verkiezingsbijeenkomsten van verschillende partijen in het land zijn, doen live verslag. Deskundigen analyseren en duiden de uitslagen.

De Reformatorische Omroep (RO) richt deze dag een studio in in de newsroom van het RD en zendt uit op RO Radio 1. Ieder uur is er een studiogast, er zijn diverse telefonische interviews en de RO doet samen met RD-redacteuren verslag van de verkiezingen.

Toegang tot de avond is gratis; aanmelden is verplicht. Geef naam, adres, telefoonnummer en aantal personen door via verkiezingsavond@refdag.nl.