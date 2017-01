Uitslaande brand bij autogarage in Leeuwarden

Bij een garagebedrijf aan de Alexander Cohenwei in Leeuwarden is woensdagnacht rond 04.00 uur een grote uitslaande brand uitgebroken. De brandweer in Friesland is met veel ploegen uitgerukt om de brand te bestrijden.

Rond zes uur meldde de brandweer dat in het dak van het pand nog enkele vuurhaarden zitten en dat de bovenverdieping van de garage volledig is uitgebrand. Ook beneden is er veel schade. Kort na het uitbreken van de brand had de brandweer nog auto’s uit het pand naar buiten kunnen rijden.

De omgeving van de autogarage is uit voorzorg afgezet. Dat geldt ook voor de Slauerhoffbrug en de Slauwerhoffweg. De brandweer raadt mensen aan de ramen en deuren te sluiten, al nam de rookontwikkeling tijdens het blussen verder af.