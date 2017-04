Uitgebreid spreekrecht in zaak Posbankmoord

Familieleden van de vermoorde Alex Wiegmink krijgen bij de behandeling van de strafzaak tegen de twee verdachten uitgebreid de kans om uit te leggen wat de gevolgen voor hen zijn geweest. De rechtbank in Arnhem geeft de weduwe, de drie zoons én de broer van het slachtoffer de kans om te spreken. Dat is meer dan het officieel toegestane aantal.

De vijf familieleden willen allen gebruik maken van hun spreekrecht maar officieel mogen maar drie nabestaanden spreken. De rechter maakt een uitzondering vanwege de ernst van het misdrijf en de lange tijd dat de familie in onzekerheid heeft gezeten, besloot hij woensdag in een korte tussentijdse zitting.

De 44-jarige huisschilder Alex Wiegmink uit Drempt kwam op 20 januari 2003 niet meer thuis van een rondje hardlopen op de Posbank in Rheden (Gelderland). Zijn lichaam werd niet veel later verbrand teruggevonden in zijn auto in Erp (Noord-Brabant). Wiegmink was doodgeschoten.

De verdachten Frank S. (56) uit Boekel en Souris R. (43) uit Veghel werden in november aangehouden nadat het onderzoek nieuw leven was ingeblazen. Frank S. die vermoedelijk de fatale schoten heeft gelost meldde zich met een volledige bekentenis en een spijtbetuiging op het politiebureau en korte tijd later werd ook Souris R. gearresteerd. De exacte aanleiding voor de moord is onduidelijk, maar vaststaat dat Wiegmink op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was.

De rechtbank in Arnhem wil de zaak tegen de verdachten op 24 mei inhoudelijk behandelen.