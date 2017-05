Twee minuten stil staan en stil zijn

De verkeersdiensten roepen automobilisten op de twee minuten stilte donderdagavond door te brengen op een parkeerplaats. Het openbaar vervoer staat ook even stil. En telefoonmaatschappijen vragen hun klanten om de smartphone opzij te leggen. Het is de bedoeling dat het echt stil is, tijdens de herdenking.

Ook dit jaar roepen telefoonproviders, -fabrikanten en verschillende mediabedrijven op om de mobiel tijdens Dodenherdenking twee minuten niet te gebruiken. Dit gebeurt onder de vlag van het burgerinitiatief 2BelminutenStilte, waarin de telefoonproviders zich vorig jaar samen met Het Nationaal Comité 4 en 5 mei verenigden. „Of je hem nou uitzet, weglegt of op stil zet, dat is aan ieder om te bepalen. Zolang je je maar niet laat storen”, zegt een woordvoerder.

Treinen, trams, metro’s en bussen staan donderdag tijdens de Nationale Dodenherdenking om 20.00 uur twee minuten stil. De NS meldt dat er herdenkingsbijeenkomsten zijn op diverse stations door het land. Matrixborden boven de snelwegen adviseren automobilisten op tijd een veilige parkeerplek te zoeken.