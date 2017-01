Twee koffers heroïne in vliegtuigje Teuge

De politie heeft in een vliegtuigje op het vliegveld in het Gelderse Teuge twee koffers met in totaal 60 kilo heroïne aangetroffen. Twee Duitse mannen van 28 en 30 jaar oud zijn gearresteerd, werd dinsdag bekend.

De politie werd afgelopen vrijdag getipt door de Britse autoriteiten dat er een klein vliegtuig met een grote hoeveelheid drugs onderweg was naar Nederland. Op vliegveld Teuge landde het vliegtuig waarna de bemanning en het vliegtuig werden gecontroleerd. Daarbij werd ook een drugshond ingezet. De twee mannen zitten vast.