Twee mensen zijn dinsdagochtend in Zoetermeer overleden door een schietpartij op de Edisonstraat. De politie is op zoek naar twee verdachten en komt nog met een signalement.

De politie meldt verder dat er meteen een rechercheonderzoek is gestart. Over de toedracht is verder nog niets bekendgemaakt.

De slachtoffers werden zwaargewond aangetroffen, maar overleden korte tijd later.