De politie heeft vrijdag in Zoetermeer twee mannen van 39 en 45 jaar aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 55-jarige inwoner uit die plaats.

Agenten ontdekten dinsdag in een woning aan de Leopoldhove het levenloze lichaam van de Zoetermeerder. De man was al enige tijd dood. Hij is door een misdrijf om het leven gekomen, blijkt uit onderzoek.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.