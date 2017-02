Turkse officieren vragen asiel in Nederland

Enkele officieren uit het Turkse leger hebben met hun gezinnen asiel aangevraagd in Nederland. Ze zijn bang dat ze worden gearresteerd na de mislukte staatsgreep op 15 juli, meldt NRC. Ze zaten op posten in het buitenland en hebben geweigerd terug te keren naar Turkije.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) mag achttien maanden over hun asielaanvraag doen. Turkije zegt dat de officieren een eerlijk proces krijgen. Ankara vindt het onacceptabel als Nederland „een veilige haven beidt aan Turkse burgers die denken dat ze boven de wet staan”.

Eerder hadden veertig Turkse militairen al asiel aangevraagd in Duitsland. In België gaat het om ruim zestig asielaanvragen, in Griekenland om acht.