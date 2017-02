Turkse artsen: beeld dat Kuzu schetst onjuist

De bewering van DENK-politicus Tunahan Kuzu dat artsen bij oudere patiënten met een migratieachtergrond eerder ‘de stekker eruit trekken’ is ongefundeerd en schadelijk voor het vertrouwen. Zo reageren drie Turks-Nederlandse artsen zaterdag in een ingezonden brief in de Volkskrant. Ze schrijven namens de artsencommissie van Tannet, een netwerkorganisatie van Turks-Nederlandse professionals en wetenschappers.

De zorg in Nederland wordt volgens de drie artsen geleverd „door een beroepsgroep gekenmerkt door diversiteit in afkomst, religie, geslacht en leeftijd”. Ze benadrukken dat medici nooit lichtvaardig besluiten nemen rond het levenseinde en dat zij zich daarom niet herkennen in wat Kuzu zegt.