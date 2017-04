Turks ziekenhuisconcern opent deuren

Het internationale Turkse ziekenhuisconcern Acibadem opent maandag 1 mei de deuren van zijn vestiging in Amsterdam Sloterdijk. De zorginstelling begint met elf specialismen, zo heeft een woordvoerster vrijdag gemeld.

Acibadem kondigde vorig najaar aan een vestiging te gaan openen in Amsterdam. Het ziekenhuis richt zich op alle patiënten, dus niet alleen op mensen van Turkse komaf, benadrukt een woordvoerster. De artsen zijn allen in Nederland opgeleid en bevoegd. De voertaal is Nederlands, maar zo nodig kan een doktersassistent vertalen.

Patiënten kunnen er terecht met een verwijzing van hun huisarts. Het ziekenhuis heeft nog geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars, maar wel afspraken gemaakt met de verzekeraars. Dat betekent volgens de woordvoerster dat de behandeling wel wordt vergoed.

Acibadem Healthcare Group is actief in vijf landen.