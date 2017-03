Turkije struikelblok in zaak geldroof Arnhem

Het gebrek aan medewerking van Turkse autoriteiten blijft een struikelblok in de zaak van de roof van 19,5 miljoen euro van de Belastingdienst in Arnhem. Er zijn donderdag geen straffen geëist tegen vier verdachten in de zaak, omdat er onduidelijkheid is over documenten uit Turkije. De rechtbank streeft ernaar om de zaak voor eind 2017 af te handelen.

Een ambtenaar sluisde in 2014 in drie maanden tijd 19,5 miljoen euro van de Belastingdienst door naar een bevriende restauranthouder. Via een bedrijfje kwam het geld terecht bij een Turkse zwager van de restauranthouder. Die heeft 1,3 miljoen euro opgenomen. De rest van geld is onvindbaar. Turkije weigert om de zwager uit te leveren en werkt volgens het Openbaar Ministerie ook niet mee aan andere rechtshulpverzoeken.

„Nu onze relatie met Turkije wat onderkoeld is geraakt, wordt de kans niet groter dat de autoriteiten in dat land wel mee gaan werken”, betoogde de officier van justitie, die door wilde gaan met de zaak. Maar de advocaten van de verdachten willen Turkse getuigen horen en financiële stukken uit Turkije inzien, aangezien sommige verdachten zeggen dat ze „genept” zijn door de Turkse man. Volgens de raadslieden lukt het bij andere zaken wel om medewerking uit Turkije te krijgen.

Justitie krijgt van de rechtbank nog drie maanden de tijd om stukken op te vragen en in het dossier te voegen. De onderzoeksrechter moet nog één keer proberen of Turkije mee wil werken. Als dat allemaal niet lukt, volgt een beslissing achter gesloten deuren over het vervolg van de zaak. De verdachten zijn intussen allemaal op vrije voeten, in afwachting van de strafzaak.