Turkije rekent nog altijd op excuses Rutte

Nederland moet zich excuseren voor de gebeurtenissen bij het Turkse consulaat in Rotterdam vorige maand. Dat zegt de Turkse parlementariër Mustafa Yeneroglu, die de Europese campagneleider is van president Erdogan, in het AD en Trouw. Volgens hem rekent Turkije nog steeds op verontschuldigingen, hoewel premier Mark Rutte eerder heeft gezegd dat die er niet komen.

„Onze ministers werden geweerd, de politie joeg met honden en paarden op mensen die hun vrijheid van meningsuiting gebruikten”, laat Yeneroglu in het AD weten.

„Ik was erbij, die avond. De dagen daarna heb ik veel mensen bezocht, onder wie vrouwen die door de politie geslagen zijn. Zij verwachten een verklaring. En excuses, omdat zij onrechtmatig behandeld zijn. Ook van de burgemeester”, noteert Trouw uit zijn mond.

Yeneroglu vindt dat Nederland en Turkije een goede relatie nodig hebben met de 500.000 mensen met een Turkse achtergrond die hier wonen en de 1 miljoen Nederlanders die in Turkije op vakantie gaan.