„Turkije praat over breed pakket sancties”

De Turkse regering heeft een „breed pakket aan sancties” tegen Nederland besproken als reactie op de incidenten rond twee Turkse ministers afgelopen weekeinde. Dat heeft de Turkse minister voor EU-zaken woensdag bekendgemaakt.

Volgens Ömer Çelik is de kritiek van Turkije gericht tegen de Nederlandse regering en niet tegen het volk of bedrijven. Nederlandse investeringen in Turkije komen niet in gevaar, verklaarde hij.

„De private sector, de zakenwereld, toerisme en de inwoners van Nederland maken geen deel uit van de crisis”, zei Çelik tegen persbureau Reuters.