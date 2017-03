Turkije dreigt opnieuw met maatregelen

Het weren van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu blijft volgens Turkije niet zonder gevolgen. Çavusoglu waarschuwde Nederland zaterdag opnieuw dat er consequenties zullen zijn.

De minister deed die uitspraak tegen verslaggevers in Istanbul. Hij noemde het Nederlandse besluit een „schandaal”. Turkije dreigde eerder al met zware politieke en economische sancties als Nederland het bezoek van de minister zou verhinderen, zoals uiteindelijk gebeurde. Nederland trok zaterdag de landingsrechten van zijn toestel in.

Het is nog onduidelijk wat de aangekondigde strafmaatregelen om het lijf zullen hebben. President Recep Tayyip Erdogan zinspeelde zaterdag op maatregelen tegen het Nederlands vliegverkeer. „Nederland moet gaan nadenken over hoe zijn vliegtuigen gaan landen in Turkije”, stelde hij. Volgens de krant Daily Sabah verwees de president naar diplomatieke vluchten.