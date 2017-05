„Tuiniers moeten eigen drinkwater beschermen”

Bijna de helft van de hobbytuiniers die in een waterwingebied wonen, gebruikt chemische bestrijdingsmiddelen. Waterleidingbedrijf Vitens noemt dat zorgelijk omdat die stoffen in het drinkwater terechtkomen. „Door af te zien van dit soort middelen, kunnen tuiniers helpen bij het beschermen van hun eigen drinkwaterbron”, aldus een woordvoerster vrijdag.

In zo’n beschermd gebied is het bijvoorbeeld verboden om afvalwater te lozen. Auto’s mogen er niet worden gewassen en ook olie verversen mag niet in deze beschermde gebieden. Vitens roept tuiniers op om ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk te beperken. Het gaat vooral om onkruidverdelgers en bestrijdingsmiddelen tegen dierenplagen.

Uit onderzoek van Kantar Public in opdracht van Vitens blijkt dat er regionale verschillen zijn. Zo gaat het in Gelderland om 44 procent van de tuinbezitters en in Overijssel gebruikt 48 procent chemische bestrijdingsmiddelen. Flevoland is met 58 procent koploper. Het onderzoek werd eind maart gehouden onder ruim duizend tuinbezitters.

Afgelopen najaar werd al bekend dat veel Nederlanders überhaupt niet weten wat een grondwaterbeschermingsgebied inhoudt, zelfs niet als ze er zelf wonen. Ze kunnen daar gemakkelijk achter komen via de website beschermjedrinkwater.nl.