Truckrit favoriet op gehandicaptendag Oostdijk

De jaarlijkse gehandicaptendag in Oostdijk is uitgegroeid tot een evenement dat enkele duizenden mensen uit de hele gemeente Reimerswaal en daarbuiten trekt. Zaterdag was de vijftiende editie. De truckrit langs de dorpen van Reimerswaal, vast onderdeel van de dag, was als vanouds favoriet.

Marina van Noorden is een bezoekster van het eerste uur op de jubilerende gehandicaptendag. De 29-jarige inwoonster van ’s-Gravenpolder met een verstandelijke beperking kijkt er ieder jaar naar uit. Ze is voor de vijftiende keer van de partij. Marina staat op het punt om in te stappen in de cabine van trucker Luuk Bruinooge uit Kruiningen. „Ik vind het toeteren het mooist”, vertelt ze. Het wordt haar tweede rit vandaag. Vanochtend reed ze ook al mee met collega-trucker Stefan van de Vreede. „Maar ik heb ook spelletjes gedaan: blikjes gooien, de slee op wielen en ik heb wel vijf ballonnen lek geprikt.” Marina woont in het tehuis De Boog in ’s-Gravenpolder. Haar ouders, die er ook zijn, wonen in Krabbendijke. Haar zus en broer helpen mee als vrijwilliger.

Rolstoelhockey

De gehandicaptendag voltrekt zich in en om een grote loods van uienverwerkingsbedrijf Jonika. De ruimte staat vol kraampjes en eettentjes, er is een keur aan spelletjes te doen, er kunnen aangepaste sporten als rolstoelhockey worden beoefend en Hulphond Nederland verzorgt demonstraties. „Zonder de steun van vrijwilligers en sponsoren konden wij dit niet allemaal op touw zetten”, vertelt voorzitter Olivier van Koeveringe van de organiserende stichting DaVoGé. „De betrokkenheid is enorm. Sommige sponsors zeggen: „Noteer mij maar voor hetzelfde bedrag als vorig jaar.” Ook vrijwilligers willen steeds weer meedoen. Dat het uienbedrijf zijn terrein en gebouwen belangeloos ter beschikking stelt, vindt Van Koeveringe formidabel. „Ze besparen kosten noch moeite om dit mogelijk te maken.”

De gehandicaptendag heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een meeting voor mensen met een beperking en hun familieleden en vrienden.

Tachtig vrachtwagens van bedrijven uit de regio doen dit jaar mee aan de truckrit. Ze maken in konvooi op meerdere momenten van de dag een tocht door Reimerswaal. Het gaat volgens een estafettesysteem: een colonne van veertig trucks maakt een rit van ongeveer een uur en bij terugkeer lossen de andere veertig de colonne af voor weer een rit. Een uur later worden die weer door de eerste veertig afgelost.

Parcoursen

Er zijn twee verschillende parcoursen uitgestippeld waarbij diverse dorpen in Reimerswaal worden aangedaan. Marius Paardekooper (33) uit Goes heeft genoten van de rit. Hij heeft in de loods ook álle spelletjes gedaan, meldt hij trots. Marius werkt bij de kleinschalige dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten De Putter in Oostdijk, waar hij de koffiehoek versterkt. „Ik kan zelf appeltaarten bakken en koekjes met jam”, vertelt hij. Hij assisteert eveneens in de winkel van De Putter. Zijn ouders zijn er ook. „Gehandicapten voegen iets toe aan het leven van andere mensen”, vertelt vader Hans Paardekooper. „Dat ervaar je hier echt.”

Van Koeveringe, zijn vierkoppige bestuur en de vele vrijwilligers, zeggen het allemaal te doen voor de blije gezichten van de gehandicapte bezoekers, die soms met hun hele familie, inclusief grootouders en kleinkinderen, naar Oostdijk zijn gekomen.